Rocambolesco incidente in via Lucera: auto contro cabina elettrica, l'altra abbatte un segnale

Salve Foggiatoday, questo pomeriggio, poco prima delle 17, in via Lucera, all'altezza del Don Uva, si è verificato un incidente stradale tra due autovetture. Nell'impatto è stata coinvolta un altro veicolo in sosta. Una delle due auto ha terminato la corsa contro una cabina elettrica, l'altra ha travolto e abbattuto un segnale stradale. Due persone sono rimaste ferite. Sul posto la polizia locale.