Due anni fa la strage di braccianti, 16 morti in due terribili incidenti. I compagni: "Non vi dimenticheremo mai"

"Il 6 agosto del 2018 Aladjie Ceesay, Ali Dembele, Moussa Kande, Amadou Balde e altri 12 braccianti, nell’arco di 24 ore, persero la vita in un incidente dopo una giornata estenuante di lavoro sotto il sole cocente".

Questa mattina, a due anni dalla strage, Aboubakar Soumahoro si è recato sul luogo della strage, in agro di Lesina, per un commosso ricordo dei 16 braccianti, vittime di due terribili incidenti stradali. "Non dimenticheremo mai i nostri compagni e tutte le lavoratrici e i lavoratori che continuano a morire sul lavoro", conclude | IL VIDEO