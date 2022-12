Antonio Pio morto in un incidente, mamma Rosa sbotta dopo 5 anni di sofferenze e rinvii: "E' scandaloso"

“Sono delusa. Voglio denunciare tutta la mia sofferenza, il mio rammarico e la mia delusione verso le istituzioni che, invece di proteggermi mi hanno abbandonata. Io voglio giustizia”. A parlare è la foggiana Rosa Viggiano, madre di Antonio Pio Di Bari, deceduto a soli 25 anni in un incidente stradale nel 2017.

Da allora, Rosa ha sempre lottato per dare giustizia a suo figlio, ma i suoi sforzi sembrano infrangersi contro la farraginosa burocrazia che regola anche la giustizia. Sul caso di Antonio Pio, infatti, è stato istruito un procedimento penale per omicidio stradale. Ma fino ad ora, il processo ha inanellato solo una serie di rinvii: se ne contano addirittura 13.

Questa mattina l’ultimo di una lunga serie: “Ancora una volta, scandalosamente, c’è stato un rinvio di ufficio in quanto il giudice non si è presentato”, sbotta Rosa, che si sente vittima due volte: “E’ già difficile e doloroso per noi affrontare queste vicende”, spiega a FoggiaToday. “Lo è ancor di più quando veniamo rimbalzati come palline da ping-pong. E’ questa la giustizia?” si chiede mentre segna l’ennesima data sul calendario: 17 febbraio 2023, augurandosi sarà la volta buona