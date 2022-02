Rosa, la madre che lotta per le giovani vite spezzate sulla strada: il dolore incolmabile e quella giustizia che non arriva

Le strade di Capitanata mietono sempre più vittime. L'ultima, che ha lasciato sgomenta una città intera, è stata Camilla Di Pumpo. Ma per chi resta il dolore non finisce mai. Come ci racconta la mamma di Antonio Pio Di Bari, il 25enne che, nel 2017, perse la vita in un incidente stradale su Via San Severo, a Foggia.

La moto di Antonio Pio venne presa in pieno da un'auto in sorpasso e il 25enne perse la vita sul colpo. Da allora mamma Rosa lo ricorda ogni giorno prendendosi cura di un piccolo angolo di parco, nelle vicinanze della chiesa San Paolo Apostolo al Cep, che ospita una lapide con le foto dei ragazzi che hanno perso la vita sulle strade della Capitanata da quel giorno.

Il prossimo 5 maggio ci sarà l'ennesima udienza in Tribunale per stabilire le colpe di quell'incidente che vide una vita spezzata. Ma la signora Rosa non è molto fiduciosa: come spiega ai nostri microfoni, "tutti questi giovani che hanno perso la vita non sempre hanno trovato giustizia", e dal dolore di una mamma viene fuori un messaggio di speranza ai giovani "Che possiate guidare seguendo più regole della strada, non fare infrazioni, perchè lasciate a noi genitori un dolore incolmabile".