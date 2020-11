Nel giorno del compleanno di Francesco, un giardino alla memoria della sorella Giovanna: "Forse segno del destino"

Francesco Traiano oggi avrebbe compiuto 39 anni, nel giorno in cui Foggia ha dedicato una via alla sorella Giovanna assassinata il 21 febbraio 2003 nella canonica della chiesa Beata Maria Vergine dall'ex marito. "Forse sarà un segno del destino" il commento di Alfredo, figlio e nipote dei fratelli Giovanna e Francesco, quest'ultimo deceduto il 9 ottobre scorso dopo 23 giorni di agonia, per le gravissime ferite riportate nella violenta rapina del 17 settembre al bar 'Gocce di Caffè'.

Questa mattina in occasione della Giornata internazionale per l'eliminazione della violenza contro le donne, i giardini ubicati tra piazza Scaramella e via Salvo D'Acquisto sono stati dedicati alla giovane donna vittima di femminicidio. "La memoria è difficile ucciderla" ha detto Alfredo durante la cerimonia ai giornalisti: "Questa targa è per tutte le donne che affrontano le paure".

Traiano ha esortato le donne vittime di violenza a reagire, a non piegarsi, a lottare, a denunciare: "Per la mia famiglia è un periodo difficile, abbiate il coraggio di reagire. Spero che mia madre sia esempio per tutti di lotta costante"