Don Ciotti scuote Foggia, a 30 anni dall'uccisione di Panunzio: "Ci vuole da parte di tutti uno scatto di più"

Era il 6 novembre del 1992 quando l'imprenditore Giovanni Panunzio venne assassinato per non essersi piegato alle richieste di racket. Ieri, in occasione del trentennale della sua morte, don Luigi Ciotti, presidente di Libera, ha concelebrato la messa in suo ricordo nella chiesa Spirito Santo di Foggia.

Durante il suo intervento, ha puntato il dito contro chi avvelena la comunità foggiana: "Non possono poche persone mortificare un intero territorio. Occorre uno scatto in più da parte di tutti ed essere cittadini vigili. Dobbiamo essere una spina nel fianco per evitare che la mafia sia vissuta come un fenomeno normalizzato. Non possono essere alcuni gruppi di persone a mortificare questa terra generosa e sofferente. Le istituzioni sono sacre, ma dovrebbero fare di più".