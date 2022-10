Il “braccio destro di un narcotrafficante” in un cantiere comunale: scatta la denuncia del sindaco Bonito

“La settimana scorsa, in uno dei quindici cantieri aperti per lavori pubblici in città, è comparso il braccio destro di uno dei capi delle famiglie malavitose che soffocano la nostra città. Sono intervenuto immediatamente, non appena mi è stata segnalata la questione peraltro con fotografie, e ho denunciato il tutto alla forza pubblica. Il pericolo c’è, è incombente e solo chi è irresponsabile non vuole ammetterlo”. Lo ha riferito pubblicamente il sindaco di Cerignola Francesco Bonito, che ha già inoltrato formale denuncia alle forze dell’ordine.

Ieri pomeriggio, ad un anno dalla vittoria al ballottaggio, ha incontrato la cittadinanza nell’aula consiliare per illustrare le attività svolte nei primi 365 giorni di mandato e, in premessa, ha ripercorso le fasi dello scioglimento del consiglio comunale per infiltrazioni mafiose, per poi soffermarsi sulla presenza di esponenti della malavita in un cantiere comunale.