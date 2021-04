"Quattro cretini irresponsabili". 100 contagi in più e il sindaco perde le staffe: "Lo capite che di Covid si muore?"

Torna la paura del Covid a San Giovanni Rotondo, dove nell'arco di un mese i contagi sono saliti di ben 100 casi, da 39 a 139.

E il sindaco di San Giovanni Rotondo Michele Crisetti va su tutte le furie: "Non posso tacere, sono deluso, amareggiato e arrabbiato. C'è una piccola parte che continua a fregarsene e per colpa di queste ci sono persone che si trovano in una situazione grave. Di Covid si muore e si può morire, se ancora non lo avete capito" tuona il primo cittadino della città di San Pio, sede dell'ospedale Covid di Casa Sollievo della Sofferenza.

Crisetti ci va giù duro e ammonisce il comportamento irresponsabile "di quattro cretini", ai quali si rivolge chiedendo di evitare feste e festini "che qualcuno continua a fare in maniera scellerata"

Poi l'appello ai sangiovannesi: "Facciamo un regalo per Pasqua, comportiamoci bene nella consapevolezza che si sta facendo uno sforzo economico e sanitario per uscire quanto prima"