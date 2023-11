Al 'Sacro Cuore' nasce il 'Centro nascita': accoglierà genitori alle prime armi con figli da 0 a 3 anni

Un punto di riferimento non solo per gli abitanti del quartiere Candelaro. L'inaugurazione presso la Parrocchia Sacro Cuore

È stato inaugurato ieri pomeriggio, nei locali della parrocchia Sacro Cuore di Gesù, a Foggia, il Centro Nascita uno spazio di apprendimento per i più piccoli e una guida per i genitori alle prime armi.

Nato da una sinergia importante tra l’Associazione di Promozione Sociale Sacro Cuore, l’Università degli Studi di Foggia, la Parrocchia del Sacro Cuore di Gesù e la Società Cooperativa Sociale Casa dei Bambini, il Centro Nascita si pone, come target, l'educazione dei più piccoli attraverso il metodo 'Montessori' - come spiega la professoressa Barbara De Serio, docente di storia della pedagogia - che pone come obiettivi dell'insegnamento non il gioco ma lo studio. U

Una guida per i genitori che, spesso, non sanno come comportarsi evitando che una carenza di attenzione possa sfociare in povertà culturale, un problema che Foggia, sempre più spesso, sperimenta.

“Questa iniziativa è una delle tante che in questi anni si è concretizzata per il nostro Rione e per la città di Foggia, grazie alla sinergia con l’Università di Foggia” spiega il Presidente dell’Aps Sacro Cuore Massimo Marino. “Anche il progetto Comunità Educante Rione Candelaro, che sta muovendo i primi passi in questi mesi, nasce da un lavoro sinergico tra associazioni ed istituzioni, che quotidianamente operano e che vogliono bene a questo territorio” continua Marino che evidenzia come in questo contesto operativo “importantissimo è il ruolo dell’Università degli Studi di Foggia, con la quale stiamo lavorando al progetto Comunità Educante Rione Candelaro ed in particolare con il team del Laboratorio di Bilancio delle Competenze del Dipartimento di Studi Umanistici che da anni ci supporta nelle progettazioni e negli interventi formativi”.