Ferma condanna sulle botte in carcere, preoccupa l'escalation dei suicidi: "Dov'è lo Stato?"

All'indomani degli arresti di 10 agenti di polizia penitenziaria per violenze nel carcere di Foggia, parla il segretario generale Spp (sindacato polizia penitenziaria) Aldo Di Giacomo che, se da un lato condanna i fatti avvenuti, dall'altro incolpa anche lo Stato per non aver vigilato sulle condizioni precarie del carcere