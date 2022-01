Altre due bombe San Severo: saltano in aria l'attività di un parrucchiere e una rivendita di fuochi pirotecnici

L'esplosioni in via Checchia Rispoli e via Leone Mucci. Danni ingenti. Si tratta del quarto atto dinamitardo registrato a San Severo dall'inizio dell'anno, il sesto nel Foggiano

Altre due bombe sono state fatte esplodere, la scorsa notte, a San Severo. Il fatto è successo intorno alle 3: il primo ordigno è stato posizionato in viale Checchia Rispoli, angolo via Leccese, nel mirino l'attività del parrucchiere 'I Li Quadri'. L'esplosione ha provocato un incendio all'interno del locale, che è andato completamente distrutto. Sul posto, insieme ai vigili del fuoco, la polizia per le indagini del caso.

Il secondo episodio, invece, è stato registrato in via Leone Mucci, in danno della rivendita di fuochi pirotecnici 'Pirolandia'. Minori i danni, perlopiù alla saracinesca e all'ingresso dell'attività. Le indagini sono affidate ai carabinieri, intervenuti insieme agli uomini del 115. Si tratta del quarto atto dinamitardo registrato a San Severo dall'inizio dell'anno, il sesto nel Foggiano.