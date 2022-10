Mercatino abusivo di abiti usati smantellato in via Podgora

Le vie in zona stazione, spesso, diventano dei mercatini dove si vende di tutto, compresi abiti usati spesso recuperati nei cassonetti per gli indumenti usati. Ieri pomeriggio l polizia locale ha sequestrato decine di capi venduti abusivamente in via Podgora

Scarpe, camicie, maglioni e sciarpe. Sono alcuni degli indumenti che erano in vendita in quello che si può definire un vero e proprio mercatino. È quanto rinvenuto e sequestrato in un blitz della polizia locale, in via Podgora, ieri pomeriggio. Almeno una decina di 'punti vendita', allestiti stendendo un telo sul marciapiedi, sui quali si poteva trovare ogni sorta di indumento usato. Spesso questi capi vengono reperiti nei cassonetti dell'indifferenziata o recuperati dai contenitori gialli per la raccolta degli indumenti usati. Tra il fuggi fuggi generale, la polizia locale ha potuto smantellare, nuovamente, questa attività illecita, ormai consuetudine di via Podgora.