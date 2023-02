Con Beatrice ha vinto anche Foggia, commossi i genitori Pina e Claudio: "Avete un grande cuore"

Era fine novembre 2022 quando mamma Pina e papà Claudio avviarono una raccolta fondi per acquistare una nuova auto per trasportare Beatrice, la piccola affetta da Sma. Pochi giorni fa sono riusciti ad acquistare il mezzo

Quando c'è bisogno di aiuto, quando si, parla di solidarietà, i foggiani non sono secondi a nessuno. E ancora una volta non si sono smentiti per il loro grande cuore.

A fine 2022, Beatrice, la bambina affetta da Sma, aveva bisogno di un'auto nuova per essere accompagnata a scuola. Essendo costretta su una sedia a rotelle, caricarla in auto diventava, giorno dopo giorno, sempre più complicato e faticoso. Il mezzo che avevano a disposizione era troppo piccolo per ospitare la piccola a bordo della sua carrozzella e quindi c'era la necessità, anche incombente, di sostituirlo con uno in grado di montare a bordo un montacarichi.

Con non poca difficoltà, mamma Pina e papà Claudio, chiesero aiuto ai concittadini foggiani, tramite una raccolta fondi su GoFundMe. L'obiettivo era 44mila euro, che comprendeva il costo di un mezzo usato e del montacarichi.

Come un fiume in piena, sin dai primi momenti, la raccolta è decollata. A questa si sono aggiunte diverse altre, organizzate privatamente, sia da scuole (tra cui la L. Murialdo, frequentata da Bea) che da altre. Si aggiunse uno spettacolo di beneficenza al teatro Giordano.

Tutti questi aiuti hanno fatto sì che la cifra venisse raggiunta.

Così, qualche giorno fa, hanno acquistato il nuovo mezzo per Bea. Un ennesimo grande aiuto è arrivato dall'officina Croce di Foggia che si è proposta di montare gratuitamente il montacarichi. Tutti questi gesti d'amore per Bea, hanno trasformato una raccolta fondi nella realizzazione di un sogno. Da un paio di giorni, Beatrice ha la sua nuova auto.

Per i genitori è difficile anche ringraziare tutti. Solo su Gofundme sono arrivate 503 donazioni, più altri, innumerevoli, piccoli gesti di generosità.

Una città intera ha voluto donare un po' di sé per aiutare Beatrice. Ancora increduli per tanta bontà, oggi mamma Pina, papà Claudio e la piccola Bea, sanno quanto sia generoso il popolo foggiano.