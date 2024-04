Baby bulli terrorizzano anziani, pietre enormi e banchi di scuola lanciati nel giardino: "Stiamo male"

Da quasi un anno - dal 1° maggio 2023 - un gruppo di ragazzini a volto coperto lancia enormi sassi nel giardino di un'anziana coppia di Cerignola, vicino la scuola Pavoncelli: Antonietta e Vincenzo, il marito invalido, hanno raccolto le pietre e le hanno messe in un angolino. Hanno finanche lanciato dei banchi di scuola: "Stiamo male, non sto più bene. Voglio che a farmi morire sia il Signore e non questi balordi"

La vicenda è stata ripercorsa nella puntata andata in onda questa mattina a 'Mattino 5 News': "Alle cinque mi chiudo in casa e non vedo più niente. Ho un'ansia da morire. Saltano il cancello, prendono i sassi e li buttano". Antonietta ha denunciato l'accaduto alle autorità, di cui è a conoscenza l'amministrazione comunale, che sull'accaduto si è espressa soltanto nei giorni scorsi tramite l'assessore alla Sicurezza Teresa Cicolella.