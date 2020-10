Mascherine riutilizzabili: come lavarle e igienizzarle

In questo periodo di emergenza sanitaria dovuta al Covid-19 siamo tutti alla ricerca di mascherine.

Oggetti ormai introvabili, sia in farmacia sia online, la mascherina protettiva va indossata ogni volta che ci si reca fuori casa per la propria sicurezza e per proteggere anche chi ci sta intorno.

Prima di indossarla è opportuno lavarsi accuratamente le mani; in più, è bene verificare di riuscire a coprire bene la bocca e il naso, assicurandola anche ai lati per minimizzare gli spazi tra il viso e la maschera.

Vi sono in commercio le mascherine riutilizzabili, che una volta indossate vanno igienizzate per poi essere usate nuovamente.

Ma come si lavano?

Possono essere sciacquate in una bacinella con acqua e amuchina oppure lavate in lavatrice anche a 60°. Ovviamente, le mascherine di questoo tipo non devono essere stirate per non danneggiare il tessuto.

Se vengono utilizzate spesso, ad esempio per più di otto ore consecutive, è buona abitudine igienizzarle sempre a fine giornata utilizzando una soluzione di acqua e detergente per lavatrice.

Al contrario se vengono usate per poche ore è possibile riutilizzarle anche 3-4 volte prima di procedere con il lavaggio.