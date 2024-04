Matteo Corritore, il soldato fucilato in guerra torna a casa 80 anni dopo: "Grande emozione"

A San Giovanni Rotondo è tutto pronto per il ritorno in patria dei resti mortali di Matteo Corritore, il partigiano fucilato dai nazifascisti il 9 agosto 1944 nei pressi del municipio di San Donà di Piave: "Mi recherò personalmente a riceverli nella cittadina veneta il 24 aprile, in modo che possano essere accolti con i dovuti onori della giornata della Liberazione" commenta il sindaco Michele Crisetti.

Nel 79esimo anniversario della Liberazione d'Italia, nello stesso giorno, sempre nella città di San Pio, con il gesto simbolico della 'Pietre d'inciampo', si svolgerà la cerimonia commemorativa dei dispersi del piroscafo norvegese Oria, l'imbarcazione naufragata in acque greche il 12 febbraio 1944 dopo essersi infranto contro l'isolotto di Patroclo a causa di una tempesta.

Nove le pietre d'inciampo previste: Domenico Camardella, Donato Cusenza, Antonio D'Agruma, Michele Del Sordo, Nicola Latufara, Pasquale Longo, Matteo Masciale, Antonio Ricciardi e Antonio Ventrella.

"L'amministrazione comunale ritiene che rendere omaggio a questi giovani, che non hanno esitato a sacrificare la propria vita per la liberazione dell'interno Paese da una dittatura feroce e spietata, sia il modo migliore per onorare il 25 aprile".

Appuntamento alle 9.30 con un convegno presso il Chiostro comunale. L'arrivo della salma del soldato è previsto alle 10.30 in Piazza dei Martiri. Alle 11 ci sarà il corteo presso piazza dei Caduti con l'Alzabandiera e la benedizione delle pietre d'inciampo. Successivamente, alle 12, ci sarà la sepoltura dell'urna cineraria presso il cimitero comunale.