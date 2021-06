Variante 'Delta' isolata dallo Zooprofilattico di Foggia: 24 casi in Puglia. Il dott. Galante: "Temiamo diffusione ma protezione vaccini valido"

Oltre che in provincia di Brindisi, i casi di variante Delta - dovrebbero essere 24 - sono stati individuati anche provincia nelle province di Lecce e Bari. Nessun caso in Capitanata, dove predomina la variante inglese. "Teniamo sotto controllo l’arrivo di nuove varianti, la nostra attività di sequenziamento è costante su campioni che scegliamo noi in maniera statisticamente significativa" ha detto il dott. Domenico Galante dell'istituto Zooprofilattico di Foggia che ha isolato la variante Delta.

In provincia di Foggia è predominante è quella inglese, pari a 98-99%. "Fortunatamente al momento non c’è stata grossa diffusione della variante brasiliana, non è stata sottolineata quella sudafricana" ha precisato Galante, che sulla variante che sta tenendo banco in Inghilterra e preoccupa anche l'Italia, ha aggiunto: “Temiamo che nel futuro possa diffondersi anche da noi".

Per quanto riguarda l'efficacia dei vaccini, "se effettuati con doppia dose dovrebbero proteggere nonostante il livello di protezione sia considerato leggermente inferiore ma ugualmente valido” ha concluso il dirigente veterinario.