Al villaggio Don Bosco nasce lo 'sportello migranti': "Li affiancheremo per aiutarli nel mondo del lavoro"

Grazie alla collaborazione tra la Fondazione Don Bosco e Arpal, i migranti ospiti del villaggio saranno seguiti per lungo il percorso di approccio al lavoro, fugando i dubbi dei braccianti su leggi, contratti e retribuzione

Al Villaggio don Bosco nasce lo 'Sportello migranti', un luogo che incontra la ricezione della Fondazione e l'ausilio tecnico di Arpal. Gli ospiti del villaggio avranno a disposizione una consulenza per poter accedere al mondo del lavoro in modo controllato, evitando di venire sfruttati, sottopagati o, scopo primario del progetto, evitando l'intermediazione dei 'caporali', piaga del lavoro nei campi.

Lo scopo è appunto quello di affiancare il lavoratore, aiutarlo a capire le dinamiche lavorative, il contratto di lavoro e la retribuzione, aspetti spesso difficili da comprendere a causa della lingua. Così, con un protocollo di intesa Arpal, il centro per l'impiego affianca la Fondazione Don Bosco in questo cammino per permettere ai migranti di approcciarsi al mondo del lavoro con più sicurezza.