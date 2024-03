Raccolta 'porta a porta', consegnati i kit a 2mila utenze non domestiche: "Questa è la direzione giusta"

È cominciata questa mattina la distribuzione nelle attività commerciali dei kit per la raccolta differenziata porta a porta non domestica.

Questa mattina si è partiti dal Villaggio Artigiani e vie limitrofe, per poi spostarsi nelle altre zone periferiche fino ad arrivare, nel giro di qualche settimana, fino a gestire la raccolta in centro per poi spostarsi nell'area di sviluppo industriale.

Saranno 684 utenze raggiunte fino alla fine della settimana; al lavoro quattro squadre da tre operatori ciascuna su due turni per un totale di 24 operatori; da lunedì 11 al via la raccolta vera a propria e la distribuzione contestuale nella seconda zona. La città è divisa in quattro macro aree, per circa duemila utenze di cui 800 di grandi dimensioni.

Lucia Aprile, assessore all'Ambiente del Comune di Foggia, chiede aiuto ai cittadini per la buona riuscita di questa nuova era per la città di Foggia.

Sul lato della raccolta tradizionale, ai cassonetti, spesso si registrano ancora ritardi con relativi accumuli di immondizia ai margini dei marciapiedi, nonostante le ultime assunzioni in casa Amiu. Aprile sostiene che sarà necessario individuare personale che venga predisposto soprattutto alla raccolta dei rifiuti conferiti al di fuori dei cassonetti.