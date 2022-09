Un ponte di pace dalla Capitanata a Betlemme: "Costruiamo un mondo migliore con il dialogo"

A Foggia il convegno 'Un ponte dalla Capitanata a Betlemme – Azioni di pace per la Terra Santa'

Si è svolto ieri alla presenza del sindaco di Betlemme, Hanna Hanania e del vicario della custodia in Terra santa, padre Ibrahim Faltas, presso l'Auditorium della biblioteca 'Magna Capitana' di Foggia il convegno 'Un ponte dalla Capitanata a Betlemme – Azioni di pace per la Terra Santa'. "Per costruire un mondo migliore è necessario il dialogo".

Introdotti da Vincenzo Bellomo, responsabile dell'associazione 'Pro Terra Sancta', si è parlato della situazione attuale in Palestina e delle innumerevoli azioni solidali svolte da alcune associazioni di Capitanata. In particolare, del lavoro che da oltre quindici anni la Rete del Consorzio Icaro porta avanti, e della ormai consolidata amicizia con numerose comunità cristiane della Terra Santa.

Decine i progetti di cooperazione sviluppati, anche in collaborazione con la Regione Puglia. Venti i giovani foggiani che hanno avuto l'oopportunità di partecipare ai progetti di servizio civile presso le sedi di Gerusalemme e Betlemme.

Erano presenti mons. Vincenzo Pelvi, arcivescovo Metropolita di Foggia-Bovino, Pasquale Bizzarro, sindaco di Deliceto e Damiano Bordasco, consigliere regionale del Modavi.