Louis Braille, la onlus che da 10 anni si occupa degli alunni non vedenti: "Ci sono ancora delle difficoltà"

Il 22 febbraio 2013 è stata costituita in Foggia la Louis Braille, la società cooperativa sociale onlus, con la finalità di assicurare ai disabili visivi testi scolastici trascritti in Braille, supporto scolastico e assistenza specialistica domiciliare, laboratori di creatività e di partecipazione sociale.

Oggi, a distanza di 10 anni, nell’auditorium della Biblioteca di Foggia 'La Magna Capitana', sono stati ripercorsi i momenti e le attività che hanno accompagnato la crescita di tanti giovani, ridato fiducia alle famiglie e illuminato i giorni bui di adulti con disabilità complesse.

Grazie all’annuale convenzione con l’Ente Provincia, a circa 50 alunni/studenti disabili visivi frequentanti le scuole della provincia di Foggia, la Louis Braille assicura il necessario affiancamento tiflologico da parte di educatori specificamente formati ed aggiornati, in collaborazione con l'Istituto per la Ricerca la Formazione e la Riabilitazione ed il Centro di Consulenza Tiflodidattica di Foggia, perché la tiflo-pedagogia è una scienza e non improvvisazione didattica e metodologica.