Rita Dalla Chiesa a Foggia: "La mafia è un problema vostro, dovete vincerla senza sottostare"

Figlia del Generale Carlo Alberto Dalla Chiesa ucciso dalla mafia, Rita quest'oggi ha visitato Foggia, tra cui il mercato settimanale del venerdì, per conoscerne gli aspetti. Alla domanda "Come combattere la mafia?", l'onorevole di FI ha così risposto: "Io non lo so come si combatte la mafia, dovete saperlo voi. E' un vostro problema".

Una risposta forse data in modo frettoloso, magari esposta male ma che fa pensare che la figlia di un Generale dei Carabinieri, ucciso per mano della mafia, non abbia idea di come combattere la mafia stessa. Forse quella risposta voleva far intendere che i primi che devono cambiare per poter togliere terreno fertile alle organizzazioni mafiose, sono i cittadini stessi e che senza un cambio di passo culturale, lo Stato non può fare tanto.

"Sicuramente con la cultura - così risponde all'assist della seconda domanda che le viene posta - la cultura fa paura alla mafia. E' importante studiare, è importante frequentare il mondo giusto e le persone giuste".