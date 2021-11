Il sogno di Thomas è diventato realtà, le sue 'chicche' esposte in uno showroom: "Grazie Foggia"

36 anni, dalla Nigeria a Foggia, dopo aver attraversato il mare su di un gommone e aver trascorso alcuni anni tra le baracche di Borgo Mezzanone, oggi Thomas Lawrence ha realizzato il suo sogno: aprire il suo primo showroom/laboratorio in via Biagi (presso Assori).

Foggiatoday lo aveva 'scoperto' e intervistato alcuni anni fa. La sua passione per la sartoria e il corso "Saperi per l'inclusione" promosso dal Rotary Club di Foggia "Umberto Giordano" coordinato da Maria Buono hanno fatto il resto. Macchina da cucire sottomano, gentilmente donata dal Rotary, Thomas ha messo a valore la solidarietà di cui è stato destinatario. Sono nate così "Le chicche di Lau", borse, portacellulari, pochette che sembrano opere d'arte e che mischiano passione, maestria e tessuti diversi.



La spinta ad aprire un laboratorio tutto suo e uno showroom gli è stata data dalla partecipazione all’avviso pubblico ‘Pun – Pugliesi Innovativi’ con cui il giovane designer ha ottenuto un finanziamento. Ambizioso il progetto, finalizzato allo sviluppo di un’economia circolare sostenibile attraverso la diffusione dell’arte del cucito, riciclo e riuso, per favorirne l’inclusione sociale.

Partner sono l'Assori Onlus, la Fondazione Monti Uniti, la cooperativa sociale Medtraining, New and Best – produzione accessori per la moda di Michele Doronzo Barletta e, appunto, il Rotary club Foggia ‘U. Giordano’, la cui mission è "Servire per cambiare vite", dando concretezza a progetti di inclusione sociale. "Grazie Foggia", dice oggi Thomas, per il quale si spalancano le porte di un futuro artistico da sempre coltivato e rincorso.