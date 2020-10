Un albero in memoria di Ciro Campagna: "Non dimenticheremo l'esempio che ci ha lasciato"

Un albero piantato per non dimenticare il sacrificio di Ciro, il giovane investito il 29 agosto da un furgone, mentre spegneva un incendio sull'autostrada. L'idea viene dall'Associazione CO.RI.TA. che da anni si impegna a donare e piantare alberi sia a livello locale che a livello nazionale: "Che Ciro possa continuare a vivere in quest'albero, per non dimenticare mai l'esempio che ci ha lasciato", ha commentato il presidente dell'associazione, Valentino Valentini.

L'albero è stato piantumato nei giardini di Piazza Adelina De Biase Di Giovane, tra viale Candelaro e via San Severo.