Un 'albero della memoria' per Ciro Campagna: "Vivrà in questi rami, garante dell'ambiente"

Un 'albero della memoria' per Ciro Campagna, il giovane operatore di protezione civile investito e ucciso in A16, mentre era intento a spegnere un incendio e deceduto dopo 4 giorni di agonia in ospedale.

E' quello piantumato questa mattina, in piazza Adelina De Biase Di Giovine (incrocio viale Candelaro/via San Severo), su iniziativa dell'associazione Co.Ri.Ta., che da anni svolge opera di sensibilizzazione a livello sia locale che nazionale, piantando alberi dove possibile e necessario.

L'associazione, infatti, ha donato alla comunità foggiana una albero in memoria del 19enne: "Ciro tornerà a vivere in quest'albero depositario e garante dell’equilibrio ambientale e dello stesso destino dell’uomo vivendo in esso e continuando a prestare il proprio servizio alla comunità", spiega il gruppo in una nota stampa.

Alla cerimonia ha partecipato una delegazione di volontari e la madre di Ciro. L'iniziativa è stata resa possibile grazie alla fattiva collaborazione delle associazioni Era Ambiente, Angeli in moto e Co.Ri.Ta. che hanno donato la pianta e una targa in memoria di un concittadino coraggioso e meritevole.

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Aggiornato alle 12.46