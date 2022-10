Luxuria: "Gay pride a Foggia sarà l'occasione per dimostrare chi è dalla parte nostra"

"Un anno fa eravamo in piazza per protestare contro l'affossamento del Ddl Zan, oggi siamo ad annunciare un evento come il Gay Pride che coincide con i primi dieci anni di attività dell'associazione Le Bigotte". Così annuncia l'importante evento che ci sarà il 10 giugno 2023, Alice Rizzi, presidente dell'associazione locale dell'Arcigay.

Alla conferenza di presentazione era presente anche Vladimir Luxuria che ai microfoni di Foggiatoday, ricorda la scorsa edizione che si tenne nel 2015, per la quale l'amministrazione comunale di allora, in un primo momento prese le distanze dall'evento per poi cercare di metterci il cappello. Con tanto di ironia pungente, ricorda "un assessore dell'epoca che dichiarò che non avrebbe fatto uscire i figli di casa per non far vedere loro il Pride. Poi lo stesso assessore ha avuto gli arresti domiciliari, non è potuto uscire di casa ma per altri motivi".