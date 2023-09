"Ogni tanto siamo costretti a respirare diossina"

Salve Foggiatoday, sono Antonio Di Tuccio, presidente del circolo culturale e politico 'Rialziamo Carapelle'.

La comunità carapellese da anni vive una situazione pericolosa per la salute. Nel Centro di raccolta rifiuti di proprietà del Comune, sito a pochi passi dal paese, è presente costantemente una bomba ecologica a cielo aperto, con un forte rischio per la salute pubblica e per un forte pericolo di inquinamento delle falde acquifere.

Ogni tanto incendiano qualcosa e siamo costretti a respirare diossina ed altro. Abbiamo provato in tutte le maniere denunciando pubblicamente la situazione, ma non ne veniamo a capo. Troviamo resistenza e menefreghismo.