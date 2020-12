Il cashback divide e confonde i foggiani: tra dubbi, pareri favorevoli e timori per la privacy

A 24 ore dall'avvio del nuovo programma di rimborso che premia chi fa acquisti con pagamenti elettronici, i cittadini non sanno bene di cosa si tratti, molti non ne hanno mai sentito parlare e c'è chi pensa che sia un nuovo modo per fare i conti in tasca al cittadino.