Le 'asole' della discordia di Viale Mazzini. I residenti: "Sono grandi, seri problemi"

A Foggia i residenti di viale Mazzini hanno inviato una lettera agli organi di stampa chiedendo di risolvere il problema degli interventi di ristrutturazione dei riquadri per gli alberi, anche detti asole, "a fronte di seri problemi che innescano".

Nella missiva si legge che "nel piano di ristrutturazione messo a punto e già in atto del Comune di Foggia, non sarebbero riportate le misure delle asole. "In un battito di ciglia ci siamo visti, sì marciapiedi nuovi e ben strutturati, ma stalli per autovetture, doverosamente ben sistemati, con asole per gli alberi che misurano cm 170 x 170 e dal profilo tagliente, pericolose per gli pneumatici delle nostre auto e di quelli che le parcheggiano per servizi vari".

Nella nota stampa si legge: "A Foggia di asole ve ne sono tantissime, come peraltro nelle città del Belpaese, ma tutte di dimensioni inferiori, 130 x 120 cm, anche 120 x 120 cm, che ospitano alberi dal fusto ben più grande di quelli di via Mazzini, come per esempio quelli su corso Roma, su viale Giannone, sul vicino viale Matteotti, e così via. Siamo anche consapevoli che alte asole da cm 170 x 170 sono state fatte ma su vie periferiche, dove lo spazio c’è e abbonda, sia per i pedoni, sia per le autovetture, si veda via Napoli".

I residenti sostengono di essersi rivolti all'ufficio Lavori Pubblici e al geometra che sta realizzando i lavori per chiedere spiegazioni, precisando che sono ben contenti di avere gli alberi, perché, sottolineano, "abbelliscono il paesaggio e diminuiscono lo stress ma soprattutto depurano l’aria dalle polveri sottili e dagli agenti inquinanti, essendo viale Mazzini un’arteria cittadina molto trafficata. Finanche, a detta degli scienziati, fanno risparmiare energia. Inoltre aumentano il valore degli immobili, influiscono sulle temperature grazie all’ombreggiamento ed all’evapotraspirazione, diventano anche piacevoli luoghi di aggregazione. Pertanto, qui non si è contro il verde, anzi è onorabile per il Comune aver finalmente risolto un problema annoso, ma togliere spazio ai cittadini, al passeggio, ai posti auto pare sia una posizione controproducente al godimento dei beni pubblici" evidenziano.

Secondo i residenti asole da cm 170 x 170 sul piano stradale in viale Mazzini, toglierebbero centimetri agli stalli, "limitandone la capacità e perciò fruibilità maggiormente per noi residenti. Insomma, minima capacità di parcheggio auto a fronte della richiesta".

A detta degli abitanti della via, ci sarebbe un altro problema: "Molte di quelle asole da cm 170 x 170 sono collocate dinanzi ai portoni degli stabili, dove son stati costruiti sui marciapiedi gli scivoli per disabili, in base alle nuove leggi sull’abbattimento delle barriere architettoniche, distanti dalle nuove asole degli alberi di soli cm 180. Scivoli “intralciati” dalle asole, che ne diminuiscono l’utilizzo poiché le asole stesse, così dimensionate, hanno ridotto lo spazio fruibile agevolmente, da 120 cm dello scivolo a 90 cm, con l’aggravante che se le auto parcheggiano di fianco ridurrebbero drasticamente lo spazio di movimentazione dallo scivolo. Inabili, disabili, anziani, deambulati, potrebbero incorrere in movimenti ridotti e pericolosamente minatori per la loro salute".

Pertanto i residenti chiedono asole più piccole per alberi in viale Mazzini, da cm 120 x 120.