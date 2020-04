Boato in via Acquaviva: esplode bomba carta, nel mirino (di nuovo) 'Il sorriso di Stefano'

Una bomba carta è stata fatta esplodere poco fa, in via Acquaviva, a Foggia. Nel mirino, ancora una volta, 'Il Sorriso di Stefano', centro polivalente per anziani della società cooperativa 'Sanità Più' di Luca Vigilante, già colpito a inizio anno da un atto dinamitardo.

La deflagrazione è stata potente e ha danneggiato la saracinesca e l'insegna del centro; l'esplosione è stata udita nettamente in tutto il quartiere. Sul posto, i vigili del fuoco per la messa in sicurezza della zona e la polizia per i rilievi e le indagini del caso.

