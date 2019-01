Ennesima bomba, la criminalità alza il tiro: vertice in Prefettura per quella "piaga che soffoca Foggia"

Per il Villaggio Artigiani di Foggia e ancor più per chi investe in questa città, non c'è pace. La scorsa notte la malavita si è accanita contro l'ennesimo imprenditore, dopo la seconda bomba in pochi mesi fatta esplodere davanti all'ingresso di Esteticamente di Grazia Placentino, rivenditore di prodotti per la salute e la bellezza di via Lucera, e l'episodio di via Miranda ai danni dell'emporio Asia.

Questa volta è toccato a Matteo La Torre, proprio nella zona in cui erano stati denununciati (poi arrestati), due foggiani che minacciavano gli imprenditori e i commercianti di versare una quota di 5mila euro come "battesimo di fuoco" e una tassa fissa, il pizzo, di 500 euro mensili.

Questo il commento a caldo del sindaco Franco Landella: “L’ennesimo atto intimidatorio avvenuto questa notte conferma che la criminalità organizzata è tornata con prepotenza ad alzare il tiro delle sue minacce. I commercianti foggiani e tutti coloro che investono sul nostro territorio hanno il diritto di lavorare con serenità e tranquillità. Nella riunione del Comitato per l'Ordine Pubblico e la Sicurezza già convocata oggi dal Prefetto di Foggia, Massimo Mariani, sono certo che discuteremo anche di questa escalation preoccupante, per coordinare assieme le azioni da mettere in campo per sconfiggere questa piaga che soffoca Foggia. Questi attentati, evidentemente, vogliono stringere un cappio di paura attorno a chi, quotidianamente, nel proprio ambito lavorativo cerca di fare la onestamente sua parte e dare valore alla città. Gli arresti dei giorni scorsi, portati a compimento attraverso lo straordinario lavoro di Forze dell’Ordine e Magistratura e con la determinante collaborazione dei cittadini, sono la dimostrazione dell’efficacia dell’attività che lo Stato sta portando avanti. A Matteo La Torre, alla signora Grazia Placentino e a tutti gli imprenditori ed i commercianti vittime di attentati dinamitardi giunga il messaggio di solidarietà e vicinanza della nostra comunità, che non intende piegarsi e assuefarsi alle logiche mafiose e alla cultura della violenza”.