Omicidio Bruno ad Orta Nova: domani l'autopsia sul corpo di Filomena; interrogatorio di garanzia per Aghilar

La Procura di Foggia ha conferito l'incarico al medico legale per eseguire l'autopsia sul corpo di Filomena Bruno, la 53enne di Orta Nova uccisa lo scorso lunedì pomeriggio, in via Diaz, ad Orta Nova, con almeno due coltellate al petto.

Per il fatto di sangue, i carabinieri hanno fermato ieri sera, a Carapelle, l'ex genero della donna, il 36enne Cristoforo Aghilar. L'esame autoptico, che verrà eseguito domani mattina, fugherà ogni dubbio sulla dinamica dell'omicidio e sul numero dei fendenti inferti. Sempre domani mattina, in carcere, si terrà - come già anticipato da FoggiaToday - l'interrogatorio di garanzia per il 36enne, in vista della convalida del fermo.