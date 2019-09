Terremoto in Adriatica Servizi, l'impegno per tutelare i lavoratori: "E quelli già sbattuti fuori?"

Un vero e proprio terremoto, quello conseguente le ultime due interdittive antimafia emesse dal prefetto di Foggia, Raffaele Grassi, nei confronti dell'azienda di riscossione tributi Adriatica Servizi e CTM, impresa edile. Annunciata la risoluzione immediata del rapporto con il Comune di Foggia, resta l'interrogativo sul futuro dei lavoratori. Presenti e passati.

Già, perchè oltre ai 30 lavoratori che attendono di essere in qualche modo ricollocati dall'ente, ce ne sono altri 25 messi all'angolo - o meglio alla porta - in passato, vittime di un sistema (già sotto la lente d'ingrandimento) che ha più volte cambiato pelle. A FoggiaToday la lettera-appello al sindaco Landella.

"Gentile Redazione,

Adriatica Servizi vive in questi giorni un tempo di bufera, con sostanziali ricadute sui suoi impiegati, come spesso accade, i quali non hanno certezza di contratto. Si pensa giustamente a ricollocare le trenta unità impiegate in Adriatica. Il diritto al lavoro è nobile motore di tutele. Ma la mia domanda è relativa allo stesso diritto relativo, invece, ai lavoratori che sono stati già sbattuti fuori al primo round di indagini, quando ancora c’era l’AIPA, e poi MAZAL".

"Tra l’altro molti di loro, quasi tutti impiegati di mezza età, a 50 e passa anni non hanno speranza di rimettersi nel mondo del lavoro e che ora piangono le conseguenze pesanti di una manovra politica di recupero dei contratti davvero infelice e monca. Questi ultimi non sono stati mai riassorbiti da alcuna azienda. Perché il Sindaco non pensa anche a loro? Grazie e attendo risposte. Certezze. Non chiacchiere-tampone"