Ci si mette anche la vela a far grande Vieste: "Vogliamo promuovere questo sport"

Lo scorso 17 e 18 settembre la Marina di Vieste ha ospitato uno stage formativo per giovani cadetti della vela in Puglia organizzato dalla Lega Navale di Vieste in collaborazione con il Centro Velico Gargano di Manfredonia, Marina di Vieste – Marinedi e la scuola di vela Gargano Sailing Team con il patrocinio del Parco Nazionale del Gargano, Puglia Promozione, Gal Gargano e con il prezioso supporto tecnico sportivo della FIV – Federazione Italiana Vela VIII.