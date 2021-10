Giuseppe Bergantino vince il rally Porta del Gargano

Nelle immagini il podio del Porta del Gargano. Prima posizione per il manfredoniano Giuseppe Bergantino, secondo posto per il viestano Meo Solitro e terzo per il molisano Riccardo Di Iuorio. Le prime vetture giunte a Vieste per il Rally Porta del Gargano, la sala accrediti, lo shakedown a Peschici e le parole dell'addetto alla sicurezza Alessandro Buonfiglio. La partenza della prima vettura dalla Marina Piccola di Vieste. Il passaggio alla prova speciale di Montesacro