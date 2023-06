Campionati nazionali universitari al via: i 40 atleti del Cus pronti a portare in alto il nome dell'Uni Fg

È stata presentata questa mattina, alla presenza del Magnifico Rettore Lorenzo Lo Muzio, la squadra degli atleti del Cus che rappresenteranno l'ateneo foggiano ai Campionati nazionali universitari 2023, che si terranno dal 17 al 25 a Camerino.

Diverse le discipline nelle quali gareggeranno: atletica leggera, judo, karate, lotta, scherma, tennis, tennis tavolo, beach volley e scacchi. Come spiega il presidente del Cus, Claudio Amorese, l'importante è rappresentare al meglio l'Università di Foggia, con fairplay; e anche se "l'importante non è vincere ma partecipare", puntare a degli obiettivi non guasta mai.