Campionati Italiani di Lotta under 15: vince l'Artagon Foggia!

È calato il sipario sui Campionati italiani di lotta under 15, in scena al PalaPellicone con oltre 300 giovani lottatori e lottatrici.

Nella giornata si sono sfidati oltre 140 liberisti per i dieci titoli in palio nelle varie categorie di peso.

Gli atleti foggiani Tenore Cristian, Ciccarelli Renato e Fiore Alberto del team Artagon Foggia, guidati dai maestri Mario e Antonio Moroso, vincono il titolo italiano di lotta olimpica entrano a far parte della nazionale italiana e si qualificano per il Campionato Europeo Under 15 che si terrà a maggio a Loutraki.

La società foggiana Artagon raggiunge un ottimo secondo posto sul podio come team, raggiungendo, oltre i sopracitati risultati, anche altri ottimi piazzamenti con Romaniello Simone (3° classificato), Vetuschi Claudio( 3° classificato), Piserchia Cristian (5°), Pasqua Nicolò (8°), Curato Raffaele (9°), Gambatesa Mattia (9°) e Tridentino Alessandro (9°) nelle varie categorie di peso.

Un traguardo ragguardevole dunque per la piccola società Foggiana e la cittadinanza tutta.