L'altra Foggia, quella di Vico Corridoio e dei ragazzi che hanno ridato lustro alla stradina dopo l'atto vandalico

Il vicolo più famoso di Foggia, addobbato come se fosse un corridoio di casa - non per niente si chiama Vico Corridoio - nei giorni scorsi è stato duramente danneggiato da uno straniero che ha dato in escandescenze distruggendo gran parte di quell'arredo che racconta del passato e del presente di Foggia.

Vico Corridoio, divenuto meta "Instagramabile" di Foggia è stato, da anni, addobbato e arredato dai cittadini con foto, quadri e scritte che raccontano di personaggi illustri della nostra terra, di tempi passati, della morfologia della città che nel tempo ha cambiato aspetto. Insomma una galleria d'arte a cielo aperto adottata dai foggiani.

Ma l'altra sera, dopo essere stata ferita, si è attivata immediatamente la macchina del reciproco aiuto. Diversi cittadini e ragazzi di piazza Mercato sono accorsi in quel vicolo per risistemare tutto. E in poche ore tutto è tornato bello come prima. Questa mattina, come spesso capita, qualche passante si fermava per vedere se la foto del proprio parente era ancora appesa in quella galleria di storia, orgogliosi di appartenere ad una comunità, come quella foggiana, che è tutt'altro che pessima come spesso si parla nel resto del Paese.