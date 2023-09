Gli dà fastidio la bicicletta e taglia i copertoni delle ruote: "Ho pensato di andar via da Foggia"

Via Antonio Gramsci · San Pio X

Adottata dalla città di Foggia per motivi di lavoro, mi trasferisco nella "bella provincia" due anni fa.

Apprezzando il grandioso lavoro che ha portato alla realizzazione di un percorso ciclabile capace di abbracciare l'intera città, decido di acquistare una bici per percorrere il tragitto casa-lavoro. Stamane qualche danneggiatore a 'piede libero' ha deciso di tagliarmi i copertoni.

Nonostante apprezzi molto questa terra, consapevole delle tante bellezze culturali, artistiche e culinarie che possiede, beh....oggi devo ammettere che ho pensato di voler "fuggire da foggia....ma non per Foggia per alcuni foggiani".

Persone che commettono tali incresciosi atti sono le stesse che sarebbero capaci di ammazzare qualcuno per un semplice parcheggio!