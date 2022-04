Voragini sulla strada per Segezia: "Questa è la strada della vergogna"

“Non chiediamo interventi di alta qualità, ma almeno la copertura in maniera decente delle voragini presenti. È una vergogna. Le condizioni del manto stradale sul tratto di via Gioberti e via Castelluccio in direzione Segezia sono estremamente precarie. Gli unici rattoppi sono stati effettuati nel tratto che va dal centro al Salice. In direzione Segezia non si vede neanche l’ombra di un operatore che si degni di ripristinare la strada. Parliamo di una strada percorsa anche dai mezzi Ataf, azienda che sicuramente non trae benefici da queste situazioni di precarietà, senza contare il pericolo a cui vanno incontro gli utenti a bordo e gli stessi autisti dei mezzi”.