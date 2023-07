Strada provinciale senza asfalto da molti anni: "Non ci ascolta nessuno"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Salve mi chiamo Monica De Blasio e sono proprietaria di un immobile situato nel Comune di Vieste nel Residence denominato Rucci Cupari lungo la Sp 53 bis.

È da anni che io e tutti gli altri condomini del residence inviamo raccomandate e segnalazioni tramite Pec alla Provincia di Foggia, affinché venga ripristinata la strada che si trova in pessime condizioni, sia per il manto stradale ormai inesistente, voragini causate dalla pioggia e la vegetazione boschiva che sta ingoiando tutta la carreggiata.

Le nostre richieste di aiuto sono state sempre disattese da parte della Provincia con Gatta prima e Nobiletti ora. A seguito dell'incendio verificatosi a Baia San Felice, le nostre preoccupazioni si sono accentuate. Abbiamo rispolverato una vecchia intervista fatta a Nobiletti, pubblicato sulla pagina ufficiale di Facebook del Comune di Vieste risalente al 2020, dove proprio Nobiletti ribadiva all'allora Presidente Gatta di intervenire con urgenza al ripristino e messa in sicurezza della Sp.53 bis, proprio per l'importanza che questa aveva nell'essere l'alternativa essenziale alla litoranea in caso di incendio o nello snellire il traffico durante i mesi estivi.

Vi scrivo perché avremmo necessità che si risollevi la questione ora che il dottor Nobiletti è contemporaneamente sia Presidente della Provincia che sindaco di Vieste. F