"Quella palazzina è un pericolo", disagio in via Bonghi: "Nessuno accoglie le nostre segnalazioni"

Salve FoggiaToday, ecco la situazione in cui siamo costretti a vivere noi residenti del civico 7 di via Ruggero Bonghi. Un degrado con cui conviviamo da troppo tempo. Di fronte al nostro portone, è collocata una palazzina che già da dieci anni è stata dichiarata pericolante dai vigili del fuoco, che accorsero dopo nostra segnalazione per il cedimento di un pezzo di cornicione. Prima che sopraggiungesse la crisi da lockdown, inviammo anche una richiesta di aiuto all'Ufficio Ambiente del Comune per la presenza di carcasse di animali e una fogna a cielo aperto all'interno della casetta. Purtroppo, le nostre segnalazioni hanno dato origine solo alla chiusura con cancelli in plastica che ci hanno messo in nuove angoscianti difficoltà, perché ci hanno tolto una uscita sicura; la chiusura comporta disagi anche ai condomini disabili, senza contare che le transenne impedirebbero l'eventuale transito delle autoambulanze. Dato che c'è solo silenzio attorno a noi e pericolo incombente, chiediamo di poter informare l'opinione pubblica,affinché venga ascoltata la nostra richiesta d'aiuto.