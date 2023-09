Il modo sbagliato di festeggiare i nuovi nati in ospedale: fuochi d'artificio, muri e ascensori imbrattati

Vorrei segnalare una situazione spiacevole nel reparto Maternità del Policlinico Riuniti di Foggia.

Ho da poco trascorso 8 giorni in reparto a seguito di un intervento di isterectomia, e la ripresa non è stata semplice, oggi per festeggiare le nuove nascite i parenti hanno assunto la pessima abitudine sia di scrivere e imbrattare muri ed ascensori della struttura che sparare fuochi d'artificio nel cortile noncuranti delle persone che non hanno nulla da festeggiare ma che cercano di riprendersi come me.

Dopo le 20 cominciava lo show, sembrava di stare al parco giochi: urla, schiamazzi e genitori compiacenti di tanta maleducazione. Non è possibile permettere che questi comportamenti vengano perpetrati in un'azienda ospedaliera universitaria dove vi è mancanza di controlli, soprattutto di sera, agli ingressi della maternità e nessuna presenza di vigilantes per limitare l'accesso a gli incivili.