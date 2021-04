Vandali appiccano il fuoco in un giardino privato in zona 'Pantanella'. L'esasperazione dei residenti: "Siete dei vigliacchi"

E' accaduto ieri sera, al quartiere 'Macchia Gialla', a Foggia. E purtroppo non è il primo episodio registrato. Ignoti hanno appiccato il fuoco in un giardino condominiale e sono poi fuggiti. Una residente della zona, esasperata, ha messo in fuga i vandali e ha documentato il tutto. Sul posto, i vigili del fuoco e i carabinieri per le indagini del caso | IL VIDEO