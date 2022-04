Pista di 'Formula 1' alla periferia di Foggia: "Qui gare di auto e moto a folle velocità"

Salve Foggiatoday, questa è la strada 'San Lorenzo' che porta al Salice in zona Campo degli Ulivi, a ridosso delle nuove costruzioni e della zona residenziale che sta prendendo forma. Nonostante le ripetute segnalazioni, come in altre zone della città, questo lungo viale di quasi 1 km è terra fertile per le gare, soprattutto notturne di auto e moto.

Allo stesso tempo, purtroppo, l'alta velocità è cosa comune per tutti gli automobilisti che la percorrono incuranti dei tanti atleti che affollano la pista ciclabile e pedonale, senza tralasciare la presenza dei residenti, tra cui molti bambini, che si vedono costretti a doversi fermare anche sulle strisce pedonali.

Urgono quantomeno dei dossi artificiali. Si spera che questo messaggio possa arrivare agli organi competenti. Noi non vogliamo fuggire da Foggia.