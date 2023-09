Fumo da roghi illegali a Foggia: "Perché sopportiamo tutto questo?"

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

Sono oltre dieci anni ormai che in Capitanata c'è questa assurda pratica di bruciare enormi cumuli di residui di piante di pomodori che bruciano lentamente per giorni mandando in fumo carico di monossido di carbonio che, a seconda del vento, avvolge al città pressoché quotidianamente, soprattutto di notte, mentre dormiamo.

In questo momento, sono giorni che bruciano una moltitudine di questi roghi lungo la statale 16 tra via San Severo e via Lucera a Foggia. Oltre al puzzo tremendo, respirare tanto monossido non fa bene.

Basta andare sul sito del Ministero della Salute e troverete scritto che "nei soggetti esposti per lungo tempo all’assorbimento di piccole quantità dell’inquinante, è stata descritta una sintomatologia caratterizzata da astenia, cefalea, vertigini, nevriti, sindromi parkinsoniane ed epilettiche, aritmie, crisi anginose" (fonte Ministero della Salute).

Purtroppo in questi cumuli vi trova posto anche una discreta quantità di plastica di vario genere e i tubi in pvc utilizzati per l'irrigazione. La combustione di plastica, si sa, sviluppa diossina che è certamente cancerogena ed estremamente efficace: va nell’aria, nell’acqua ed entra nel terreno e te la ritrovi a tavola sotto forma di finocchio o zucchina, nel latte, o quello che più vi piace oltre, naturalmente, a respirarla (fonte OMS).

Perché sopportiamo tutto questo? Perché non c'è una sommossa popolare e un intervento serio da parte degli organi preposti alla vigilanza e al controllo? Non vivono anche loro a Foggia con le loro famiglie e i loro bambini?