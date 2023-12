Senza illuminazione e con asfalto dissestato: "Via Silvio Pellico è in pessime condizioni"

Vi segnalo le pessime condizioni in cui versa il tratto di strada di via Silvio Pellico - incroci tra Via Labriola e Via Fratelli Biondi, tra i civici 47-49-51 - dove le radici degli alberi hanno sollevato il manto stradale in entrambe le corsie, e i marciapiedi sono in uno stato di abbandono totale. Si chiede inoltre il potenziamento dell'illuminazione del tutto insufficiente vito anche lo sfrecciare di notte di macchine ad alta velocità. Grazie