Alberi tolgono aria, luce e serenità ai residenti: "D'estate sembra una foresta"

Via Danimarca · Macchia Gialla

Verde selvaggio toglie aria e luce ai residenti: "Qui gli alberi non vengono potati da 13 anni". E' la denuncia mossa da chi vive nelle palazzine prospicienti la sede del Liceo Scientifico 'Marconi', in zona Macchia Gialla, a Foggia.

"Sono 13 anno che segnaliamo al Comune di potare i nostri alberi ma nonostante le continue promesse non viene mai nessuno", denunciano. "Ormai i rami degli alberi si sono ripiegati su loro stessi e uno, in particolare, supera il primo piano della scuola".

"Siamo indignati in quanto gli alberi ospitano, in estate, uccelli, cicale, cavallette e grilli che spesso ci ritroviamo sui balconi e nelle case. Questo luogo d'estate sembra una foresta, e anche le zanzare ci divorano. Il Comune ignora puntualmente le nostre segnalazioni e vorremmo capire perchè. Siamo prossimi alla primavera e ogni volta ci viene detto che quando arriviano gli uccellini gli alberi non si possono più potare".

Sappiamo che non possiamo farlo noi personalmente perché la legge non lo consente ma se non intervenire nemmeno il Comune chi ci aiuterà? Quando fioriscono, gli alberi purtroppo impediscono la visuale a chi sta al secondo piano e tolgono la luce a chi vive al pianterreno e al primo piano", concludono.