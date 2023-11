A Borgo Incoronata l'acqua arriva col contagogge, residenti esasperati: "E' così da due mesi"

A Borgo Incoronata l'acqua arriva col contagogge. A denunciare il disagio, che va avanti da diverse settimane, sono i residenti della zona: "Da oltre 2 mesi non abbiamo più una corretta distribuzione dell'acqua potabile", spiegano alla redazione.

"In primis c'è stata una rottura, di cui la vostra redazione ha già parlato; dopo 10 giorni c'è stata una seconda rottura e ora, a distanza di un mese, l'acqua arriva a contagocce". Il disservizio è stato segnalato all'acquedotto pugliese ma al momento senza risultati concreti. "Senza acqua non possiamo lavarci per andare a lavorare o a scuola, non possiamo mangiare nè cucinare". La richiesta, dunque, è di risolvere al più presto il problema: "Tutto questo ha reso la nostra vita un incubo"