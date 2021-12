I 200 metri di strada senza regole a due passi dal centro. I residenti: "Situazione drammatica"

Salve Foggiatoday, nonostante le continue segnalazioni alle autorità, gli incontri e le richieste di interventi decisivi e mirati per debellare un ormai consolidato stato di inciviltà e degrado caratterizzato dalla presenza in via Podgora dalle 9 alle 21, di un fatiscente e antigenico mercato degli stracci; nonostante il bivacco e lo spaccio a cielo aperto, i fenomeni di ubriachezza molesta che spesso sfociano in risse violentissime, l'atteggiamento elusivo di ogni norma giuridica della maggioranza delle persone che soggiornano nel quartiere ferrovia - in particolare in via Podgora, via Piave e via Isonzo - ormai luoghi di assembramento senza alcuna protezione anticovid con gravissime conseguenze per la salute pubblica; nonostante tutto questo, ad eccezione degli interventi della polizia di stato in risposta alle continue chiamate dei cittadini, nessun presidio e controllo costante è stato preordinato, lasciando i residenti in una condizione di drammatica invivibilità.

Appare evidente agli occhi di tutti che il problema non voglia essere risolto. E' sconvolgente pensare che le istituzioni locali non siano in grado di risolvere un problema così grave che si concentra in 200 metri di strada. Via Podgora è l'emblema non solo della sconfitta dello Stato, ma di tutti i cittadini onesti che vivono in questa città.